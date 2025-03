Helicóptero sobrevoa bairro de Salvador após viatura ser atingida por tiro

PMs são atacados por traficantes em Valéria - Foto: Divulgação | PM

Além da perseguição e tiroteio na Av. Paralela, a principal via de Salvador, a Polícia Militar também segue em ação nesta sexta-feira, 14, no bairro de Valéria, no Subúrbio. No bairro, policiais civis foram atacados por traficantes e uma viatura foi atingida por disparos.

A Polícia Civil detalhou que, por meio da 8ª Delegacia Territorial (DT/Valéria) e com o apoio de equipes da Coordenação de Operações do Departamento de Polícia Metropolitana (COP/Depom), realizou, na manhã desta sexta-feira (14), uma operação na região de Valéria para combater o tráfico de drogas. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros por suspeitos, que fugiram para uma área de mata.

As diligências continuam para identificar e localizar os criminosos e unidades especializadas, como o Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) e Rondesp, foram acionadas para a ocorrência.

Assista o vídeo: