Homem é preso por furtar vinhos e uísques, causando prejuízo de R$ 70 mil

Prisão foi realizada durante a segunda fase da Operação Malbec - Foto: Marcos Santos/usp imagens

Em Águas Lindas, um homem foi preso suspeito de furtar vinhos e uísques de um supermercado na manhã desta sexta-feira, 14. De acordo com a Polícia Civil, o criminoso, que tem 32 anos, causou um prejuízo de R$ 70 mil somente em 2024.

O caso começou a ser investigado após o supermercado denunciar uma série de furtos. O suspeito, em parceria com um comparsa, agia rompendo os lacres das garrafas e forrando as mochilas com papel alumínio para burlar os alarmes de segurança. As bebidas furtadas eram revendidas em grupos de WhatsApp.

A prisão foi realizada durante a segunda fase da Operação Malbec, que também já havia resultando na detenção do primeiro envolvido em janeiro, em São Sebastião. As investigações continuam para identificar outros membros da quadrilha e desmantelar a rede criminosa.