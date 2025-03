Encontro discute retomada de investimentos do setor de Petróleo e Gás

Perspectiva é que produção estadual seja dobrada no próximo quinquênio - Foto: Divulgação

Marcar a retomada de investimentos da Petrobras na indústria petrolífera da região e o fortalecimento da educação profissionalizante ligada ao setor. Esse foi um dos objetivos do 1º Encontro Regional do Setor de Petróleo e Gás, realizado nesta quinta-feira, 13, pela Prefeitura de Alagoinhas e realizado no próprio município.

O plano de investimentos da Petrobras para a Bahia foi apresentado por Stênio Galvão, gerente executivo de Terras e Águas Rasas, que ratificou o interesse da empresa em potencializar todas as atividades do setor no estado, incluindo produção, manutenção e responsabilidade social.

Galvão anunciou que já foram contratadas três novas sondas de perfuração para operar na Bahia, com um investimento de R$ 2 milhões, valor que é duplicado quando são incluídos os recursos destinados ao processo de preparação e logística da operação. O plano de negócios da Petrobras inclui, para os próximos cinco anos, a perfuração de 100 novos poços de petróleo e gás e o aumento do número de sondas de produção, passando de 13 para 23 unidades, além da formação de uma nova equipe de exploração para atuar no Estado, em busca de novas concessões e áreas de exploração.

De acordo com plano elaborado pela Petrobras, a perspectiva é que, com a forte expansão nas áreas de perfuração e de manutenção, a produção estadual seja dobrada no próximo quinquênio. Esses resultados devem ser alcançados com o aporte de US$ 3 bilhões, que a companhia investirá na Bahia nesse período. “A nova gestão da Petrobras não pensa apenas a Bahia de agora, mas a do futuro. Estamos totalmente engajados com toda a cadeia gerencial para potencialização das atividades onshore, aquelas que tratam de extração em terra”, declara Stênio.

Com os investimentos planejados pela empresa, a projeção é que mais de R$1 bilhão seja arrecadado pelos municípios, em royalties, participação governamental e impostos.

Novos negócios

Além de dirigentes da Petrobras, o encontro regional reuniu autoridades políticas e gestores de cerca de 25 empresas do setor. O prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo, revelou a expectativa da gestão municipal com a geração de emprego e renda, incremento da economia e melhoria das condições de vida na cidade e da região.

“Esse é o momento de discutir sobre tudo que cabe ao município e aos territórios fazerem para facilitar a operação dessa estatal que é um orgulho do nosso país. Para isso, tivemos aqui a representação da força política da nossa cidade e da região, além de dezenas de empresas que atuam no ramo petrolífero, num encontro que faz parte da política de desenvolvimento econômico e social que queremos implantar em nosso município. Essa presença massiva abre espaço para relações comerciais e é um aceno positivo para a instalação de novos negócios em Alagoinhas”, afirma Gustavo.

Articulador do encontro, o deputado estadual Radiovaldo Costa atribuiu ao setor de petróleo e gás a posição de pilar fundamental da economia da região. “Este é um setor que gera recursos que permitem que os prefeitos possam investir na saúde, na educação, em infraestrutura. É uma cadeia muito importante na Bahia, que deve, sim, ter os investimentos potencializados. Com isso, é possível atrair novos negócios e outros investimentos, inclusive do próprio setor petrolífero, para nosso Estado”, avalia.

O secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, Augusto Vasconcelos, destacou o potencial de Alagoinhas para novos negócios e a geração de postos de trabalho com carteira assinada no município. “Trata-se de uma cidade com uma vocação industrial e que tem um coletivo de trabalhadores e trabalhadoras qualificados. O Governo Estadual estará ao lado da gestão municipal para colaborar com o projeto de desenvolvimento, valorização da mão de obra e alteração das condições de vida de quem trabalhará de modo direto e indireto na consolidação desses investimentos”, afirma.

Capacitação

Outra novidade para a região, no contexto de crescimento do setor petrolífero, foi a proposta apresentada pelo SENAI Bahia, que vai atuar como articulador entre as empresas e os entes públicos para formar mão de obra qualificada, a ser absorvida pelo mercado. De acordo com a proposta, os alunos farão os cursos gratuitamente, já que o custeio será feito pelos municípios e pelas empresas.

Gianmarco Furlini, coordenador de Mercado do SENAI-BA, explicou que a pretensão inicial é formar mil profissionais para atuar em indústrias do ramo de petróleo em Alagoinhas e região. Dentre os cursos que devem ser ofertados estão os de plataformista, torrista, sondador e segurança de processos.

“Nosso objetivo é que haja o crescimento, tanto dos municípios, como das indústrias baianas. Para isso, como instituição, vamos seguir lado a lado com o setor público e as empresas, para atender a demanda de mão de obra que existe, num projeto que tem um viés social”, finalizou Furlini.