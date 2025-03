Gilberto relembra fase delicada em 2023 e desabafa sobre Libertadores

Gilberto, lateral do Bahia - Foto: Fotos: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Uma das primeiras contratações 'de peso' da 'Era City' no Bahia, o lateral-direito Gilberto chegou ao Tricolor quando o clube lutava contra o rebaixamento durante o Campeonato Brasileiro de 2023 e, titular na partida desta noite, ele ajudou a equipe com a classificação na fase de grupos da Libertadores.

O defensor de 32 anos relembrou o momento delicado da sua chegada ao Esquadrão de Aço desde a "subida de patamar" em 2024, e celebrou o triunfo por 1 a 0 sobre o Boston River, do Uruguai, na Arena Fonte Nova. Além disso, o jogador destacou a importância do torcedor tricolor nessa trajetória.

"Quando eu cheguei aqui era um momento difícil e eu sabia quando eu aceitei o projeto, tinha total certeza que iriamos reverter essa situação porque o grupo e o projeto eram muito bons, do lado do nosso torcedor que nos apoiou em todos os jogos, desde que quando eu cheguei em 2023, passando por 2024, a classificação para a pré-Libertadores e agora essa classificação para a fase de grupos. Devemos muito isso ao nosso torcedor e aqueles que não estão aqui, jogadores de 2023 e 2024 e até os jogadores de hoje, todo mundo fez parte dessa história", disse o atleta.

Agora garantido na fase de grupos da Libertadores, o Bahia rapidamente vira a chave para as finais do Campeonato Baiano. O Esquadrão de Aço enfrenta o Vitória, pelo duelo de ida, no próximo domingo, 16, às 18h, na Arena Fonte Nova.

"A vida do jogador de futebol é isso, movida a grande desafios. A gente hoje conseguiu um grande resultado, uma partida histórica, o clube está na Libertadores depois de tantos anos, mas sabemos que domingo precisamos 'mudar o chip', temos uma grande decisão e somos jogadores experiêntes, sabemos fazer isso. Vamos dormir hoje tranquilo, com a família, para amanhã a gente pensar na final", concluiu Gilberto.