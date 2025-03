Bahia faz história, vence o Boston River e avança na Copa Libertadores

Jean Lucas marcou o gol decisivo da partida - Foto: Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

O Bahia escreveu um capítulo histórico em sua história. Na noite desta quinta-feira, 13, o Tricolor garantiu a classificação para a fase de grupos da Libertadores após vencer o Boston River, do Uruguai, por 1 a 0 na Arena Fonte Nova.

O gol decisivo da partida foi marcado pelo meio-campista Jean Lucas, que balançou as redes de cabeça e garantiu o passaporte do clube baiano para o principal torneio da América do Sul.

Com o resultado, o Bahia avança à fase de grupos da Libertadores e estará no Pote 4 do sorteio que acontece na próxima segunda-feira, 17, às 20h, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O Tricolor se junta a outras três equipes que vieram da fase preliminar e agora aguarda seus adversários na competição.

O duelo começou com o Bahia dominando as ações, pressionando o adversário e criando boas oportunidades. No entanto, a defesa do time uruguaio conseguiu segurar o ímpeto tricolor na primeira etapa.

Na volta do intervalo, o Esquadrão manteve a postura ofensiva e marcou o gol aos 14 minutos do segundo tempo. Após cruzamento preciso de Luciano Juba, Jean Lucas apareceu livre dentro da área e testou firme para o fundo das redes.

Agora, com o primeiro grande objetivo da temporada conquistado, o foco da equipe de Rogério Ceni se volta para a decisão do Campeonato Baiano. No próximo domingo, 16, às 18h, novamente na Arena Fonte Nova, o Bahia encara o Vitória no jogo de volta da final estadual, buscando coroar a semana histórica com mais um título.