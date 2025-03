Torcedor do Boston River compara jogo contra o Bahia ao 'Maracanazo'

Juan Martin (esquerda) e Luciana López (meio) - Foto: Foto: Bruno Dias/MASSA!

Cerca de 50 pessoas estão em Salvador, nesta quinta-feira, 13, no intuito de comparecer na arquibancada dos visitantes e apoiar o Boston River, time uruguaio que enfrenta o Bahia na terceira fase preliminar da Copa Libertadores. O Portal Massa! conversou com alguns 'gringos' antes da partida, que acontece na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

A expectativa dos uruguaios é de um jogo complicado diante do Tricolor. O torcedor Juan Martin, de 29 anos, reconheceu o favoritismo do Bahia e fez uma comparação histórica. "O Boston ganhar hoje será um milagre. Como se fosse um Maracanazo!", afirmou, em referência à icônica vitória do Uruguai sobre o Brasil na final da Copa do Mundo de 1950.



A uruguaia Luciana López, de 26 anos, revelou ser irmã de Guillermo López, atacante da equipe uruguaia. Apesar de ter vindo para prestigiar o parente, a jovem não deixou de aproveitar para fazer um passeio na capital baiana. "A gente gostou muito de Salvador, muito bonito, é a primeira vez da gente aqui. A praia é muito, muito bonita. Esperamos ver um jogo bonito também", disse.

Ainda de acordo com Luciana, ela e seus amigos ficaram hospedados em um hotel na Barra, bairro nobre de Salvador. Ela elogiou pontos turísticos da cidade: "A gente foi no Pelourinho e no Elevador Lacerda, tudo muito bonito. Estamos ficando na Barra", detalhou.

Também uruguaio e presente no estádio, Juan Martin, de 29 anos, elogiou o compatriota Luciano Rodríguez, atacante do Esquadrão. "Muito parecido com Suárez. A forma de parar a bola e girar para definir chances de gol". Ele ainda criticou a pouca utilização do 'brocador' na Seleção do seu país. "Bielsa [técnico] não gosta muito dele, mas ele tem mérito em ser convocado", opinou.

Juan ainda revelou ter procurado uma camisa do Bahia para comprar, mas, como não conseguiu, levou outra lembrança para casa. "Comprei uma camisa do Brasil de 2002 [ano do penta], de Ronaldinho", finalizou