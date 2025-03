Torcedores revelam ritual 'sagrado' para torcer pelo Bahia na Liberta

Ricardo Henrique e Danilo Pereira, torcedores do Bahia - Foto: (Foto: Bruno Dias | Portal Massa!)

A noite desta quinta-feira, 13, marca mais um capítulo na história do Bahia na Copa Libertadores. O Tricolor enfrenta o Boston River pelo jogo de volta da terceira fase da competição continental, e os torcedores já demonstram toda a empolgação na Arena Fonte Nova. Entre eles, Ricardo Henrique, de 28 anos, e Danilo Pereira, de 30, que revelaram a tradição de um ritual "sagrado" antes da bola rolar.

"Eu fico no samba que tem ali. Hoje não rolou samba, mas é sempre bom estar com os amigos, tomando cerveja, a musiquinha, a resenha antes do jogo é sagrada. Eu já chego aquecido para cantar, gritar e comemorar. Hoje o Bahia broca 2x0 na cabeça", afirma Ricardo;.

"É mais fácil eu parar de respirar do que deixar de vir para o jogo do Bahia. Bahia está acima da minha saúde. Eu só vou deixar de vir para o jogo do Bahia quando já não estiver mais andando sobre essa terra", garante os torcedores.

O duelo contra o Boston River é decisivo para a sequência do Bahia na Libertadores, mas o time de Rogério Ceni também tem outra grande partida pela frente. No próximo domingo, 16, às 18h, o Tricolor encara o maior rival, o Vitória, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida da final do Campeonato Baiano.

"É carnaval! Esse ano não tem como, as galinhas já apanharam ontem, vão apanhar domingo, e segunda-feira é carnaval de novo!", provocou o torcedor.