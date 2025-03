FBF define arbitragem da Fifa para os Ba-Vis das finais do Baianão

Rafael Rodrigo Klein apita o clássico Ba-Vi pelo jogo de ida da final do Campeonato Baiano - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) definiu a arbitragem para os Ba-Vis válidos pela grande final do Campeonato Baiano 2025. Os árbitros principais fazem parte do quadro internacional da Fifa.

Rafael Rodrigo Klein, do quadro da Fifa do Rio Grande do Sul, será o árbitro central do jogo de ida, marcado para este domingo, 16, às 18h, na Arena Fonte Nova.

Já o jogo de volta, marcado para o dia 23, no Barradão, às 16h, terá o comando de Wilton Pereira Sampaio, que também pertence ao quadro da Fifa de Goiás.

Confira as escalas de arbitragem para os Ba-Vis da final do Campeonato Baiano 2025:

Bahia x Vitória - Arena Fonte Nova, 16 de março

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG)

Quarto árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (CBF-ES)

Quinto árbitro: Anne Kesy Gomes de Sá (Fifa-AM)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)



Vitória x Bahia - Barradão, 23 de março

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE)

Quarto árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (MTR-RJ)

Quinto árbitro: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (Fifa-MG)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (Fifa-MG)