Bahia na Libertadores: veja data do sorteio e times da fase de grupos

Taça da Libertadores - Foto: AFP | Luis Robayo

A classificação heróica do Bahia na noite desta quinta-feira, 13, marcou o fim da terceira fase da etapa classificatória da Copa Libertadores, que agora conheceu todos os 32 clubes garantidos para a fase de grupos. O sorteio da chave será realizado na próxima segunda-feira, dia 16, às 20h, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

O Tricolor se junta ao Alianza Lima (Peru), Cerro Porteño (Paraguai) e Barcelona de Guayaquil (Equador) no Pote 4 do sorteio, já que todos vieram da fase preliminar do torneio. O grupo também conta com os times Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba e San Antonio Bulo Bulo.

Confira os potes do sorteio da Libertadores:

POTE 1: Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing

POTE 2: Olimpia, LDU, Internacional, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar

POTE 3: Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile

POTE 4: Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio Bulo Bulo, Alianza Lima, Cerro Porteño, Barcelona de Guayaquil e Bahia.

Veja as datas:

Sorteio da fase de grupos: 17 de março

Fase de grupos: 2 de abril a 28 de maio

Sorteio do mata-mata: 4 de junho (data-base)

Oitavas de final: 13 e 20 de agosto

Quartas de final: 17 e 24 de setembro

Semifinais: 22 e 29 de outubro

Final: 29 de novembro (data-base)