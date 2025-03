"Tava esperando muito", diz Jean Lucas sobre gol heróico na Liberta

Jean Lucas marcou o gol decisivo do confronto - Foto: Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde.

Na saída do gramado, após o triunfo por 1 a 0 sobre o Boston River, que garantiu ao Bahia a classificação para a fase de grupos da Libertadores 2025, o meio-campista Jean Lucas não escondeu a euforia no momento mais esperado do jogo: o gol decisivo.

Autor do tento que deu ao Tricolor a vaga, o camisa 6 se mostrou extremamente grato pelo momento vivido e pela oportunidade de fazer história com o Esquadrão de Aço.

"Acho que a vibração ali, a emoção de fazer mais um gol com essa camisa, tava esperando muito por esse gol, meu primeiro do ano, e logo na noite de hoje, então foi por isso a explosão, a emoção de levar o Bahia para a tão sonhada Libertadores, que era o nosso objetivo", afirmou o jogador, em entrevista ao Paramount+.

O gol marcado por Jean Lucas aos 14 minutos do segundo tempo foi o suficiente para garantir a classificação do Bahia, que agora aguarda o sorteio da fase de grupos da Libertadores, que acontece na próxima segunda-feira, 17, às 20h, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Agora, com a vaga assegurada na principal competição sul-americana, o Bahia já volta suas atenções para o próximo grande desafio: a final do Campeonato Baiano contra o Vitória, neste domingo, 16, na Arena Fonte Nova.