"Chegar é difícil, se manter é mais", diz Ceni sobre a Libertadores

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Após a classificação para a fase de grupos da Libertadores, o técnico do Bahia, Rogério Ceni, fez um retrospecto de todo o trabalho do clube para chegar a essa conquista diante do Boston River, na noite desta quinta-feira, 13, na Fonte Nova. O treinador expressou, inclusive, em qual posição se encontra a competição em termos de importância.

"Eu acho que é o máximo que um clube pode ter na América do Sul. É especial pra todo profissional que trabalha aqui. Acho que é de se ressaltar também todo o planejamento de todos aqui do grupo, desde a nossa apresentação, quando nós começamos a raciocinar sobre a Bolívia [questão da altitude], sobre o que nós fizemos, sobre a experiência de quem já esteve", declarou o comandante, em entrevista coletiva, na Arena Fonte Nova.

"Chegar é muito difícil, e se manter é bem mais. Então a gente tem que tentar entender quais são os pontos que a gente precisa melhorar", completou Ceni, projetando o futuro do time dentro da competição continental.

Com uma decisão atrás da outra, Rogério Ceni nem conseguiu saborear o feito e já projetou a primeira final do Campeonato Baiano, contra o Vitória, que acontece às 18h do próximo domingo (16), novamente na Fonte Nova.

"Vamos tentar o nosso melhor, vamos tentar fazer o melhor jogo possível. Nós precisamos vencer esse primeiro jogo, porque nós sabemos a dificuldade que é jogar na casa do adversário. Contamos com apoio, contamos com esse mesmo entusiasmo de nossos torcedores. Sabemos o quanto é importante por se tratar de um clássico na final de campeonato", finalizou o professor.