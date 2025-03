"Onde ele merece", diz Ramos Mingo sobre o Bahia na Libertadores

Ramos Mingo, zagueiro do Bahia - Foto: Fotos: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia garantiu sua vaga na fase de grupos da CONMEBOL Libertadores e já vira a chave para o próximo desafio: o clássico contra o Vitória, no domingo, 16, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. Após o triunfo sobre o Boston River, o zagueiro Ramos Mingo celebrou a classificação no torneio internacional e analisou o tempo de recuperação para mais a decisão na Arena Fonte Nova.

"Muito feliz com o que o clube gerou, a verdade é que foi graças ao esforço de todos os meus companheiro, seja os que jogaram e os que não jogaram também. Pudemos se garantir na fase de grupos e colocar o Bahia onde ele merece", disse o defensor na zona mista da Arena Fonte Nova.

Com pouco tempo de recuperação antes do clássico, Mingo destacou a importância do "bom elenco" do Tricolor para encarar a sequência decisiva. De acordo com o argentino, "todo mundo que estar em campo" apesar do duelo ser já no próximo domingo, 16.

"Agora teremos alguns dias para recuperar, são partidas que todos querem jogar e graças à direção esportiva temos um bom elenco, muitos jogadores podem jogar esse jogo. Vamos se preparar nesses dias, porque todo mundo que estar em campo", concluiu.