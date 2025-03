Policial da Core Bahia ministra treino a policiais mexicanos

Douglas Pithon foi convocado pela Secretaria de Defesa e Segurança do México - Foto: Reprodução | Instagram @pithon_35

O policial baiano Douglas Pithon foi ao México para ser coordenador do curso de operações em ambientes de alta complexidade para agentes de segurança do país. O convite foi feito em janeiro deste ano, através da Secretaria de Defesa e Segurança do México.

Feliz em ter sido escolhido para representar a Polícia Civil da Bahia em outro país, Pithon destacou que teve que enfrentar muitas batalhas ao longo da vida para se tornar referência.

“Tenho mais de 20 anos nessa atividade, já realizei cursos e intercâmbios internacionais nos Estados Unidos, Israel, Espanha, França e México, e sei o quanto o policial brasileiro é muito bom no que faz”, iniciou.

“Mas me sinto extremamente honrado, mesmo porque o caminho percorrido até aqui é de muito suor, sangue e sacrifício”, completou o policial.

Ainda de acordo com Pithon, ele representa outros policiais que são referências na Bahia. “Imagine que eu tenho grandes referências na Polícia Civil, os veteranos que me antecederam e tantos profissionais de relevância gigantesca. Poder representá-los é indescritível”, destacou.

Por fim, o agente explicou o verdadeiro objetivo do curso para os policiais mexicanos. “Importante ressaltar que os conceitos e as técnicas se aliam à interdisciplinaridade, ou seja, alguns podem ser utilizados fora desse ambiente de alto risco. Por exemplo: a premissa da segurança policial, do controle de cano, do suporte mútuo, da comunicação ativa, dentre outros”, ressaltou Douglas Pithon.