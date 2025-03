Policial Militar é baleado por traficantes em Salvador

Ilustrativa - Foto: Divulgação | Governo da Bahia

Um policial militar foi baleado durante uma troca de tiros com traficantes na localidade do Alto do Bom Viver, no Lobato, Subúrbio de Salvador.

Segundo apuração do Portal A TARDE com fontes policiais,a ocorrência foi por volta das 16h, quando a guarnição do Pelotão especial do Lobato estava realizando rondas no bairro. Agentes avistaram a presença de seis homens armados na localidade do Alto do Bom Viver e solicitaram apoio a equipe do motopatrulhamento.

Ainda de acordo com a PM, as guarnições deslocaram até o localidade, foram recebidas a tiros e iniciou-se então um confronto armado. Um policial acabou sendo atingido na coxa e a bala atravessou a perna do agente, que foi socorrido ao hospital Agenor Paiva, mas sem risco de morte. O policial já teve alta médica e passa bem.

Após o conflito, os suspeitos conseguiram fugir em direção a localidade conhecida como 'Corre ou Morre'. As guarnições passaram a incursionar a área, mas não localizaram os suspeitos.