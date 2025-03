Ônibus voltam a circular em Tancredo Neves nesta quarta-feira

A suspensão do serviço aconteceu no fim da manhã desta terça-feira, 18 - Foto: Divulgação / Sindicato dos Rodoviários

Os ônibus voltaram a circular no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 19. A suspensão do serviço aconteceu após um dos veículos do transporte municipal sofrer uma tentativa de vandalismo por criminosos no fim da manhã desta terça-feira, 18.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), o retorno do serviço aconteceu por volta das 6h40 da manhã, devido ao reforço do policiamento na região.



Segundo o órgão, por volta das 10h30, um coletivo transitava na Rua Paraíba quando foi interceptado por criminosos que obrigaram os operadores a atravessarem o veículo na via. O ônibus foi retirado do local após a presença das autoridades policiais.