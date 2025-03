PEC da Segurança Pública já tem data para ser enviada ao Congresso

Documento foi produzido no Ministério da Justiça e Segurança Pública - Foto: Tom Costa | AFP

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública deve seguir para análise do Congresso Nacional em abril, de acordo com informações da ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

A expectativa é que o documento comece a tramitar após o retorno do presidente Lula (PT) da viagem ao Japão, que está prevista para acontecer no próximo sábado, 22.

“A PEC da Segurança Pública deve ser enviada no mês de abril ao Congresso. Enviamos o projeto do Imposto de Renda. O presidente vai viajar, vai ao Japão, embarca amanhã junto ao presidente da Câmara e do Senado, então ele terá uma semana muito calma do ponto de vista do Congresso. Quando ele voltar, nós queremos apresentar, junto ao ministro [Ricardo] Lewandowski, já combinei com ele, a PEC aos líderes partidários e depois enviar formalmente ao Congresso”, declarou.

Segundo a ministra, a PEC está "madura" para ser enviada ao Legislativo. Já o documento, está pronta desde o dia 13 de março.

Já o ministro da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que a proposição estabelece a integração de todas as políticas do país, desde a Polícia Federal até a Guarda Municipal.