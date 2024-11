Jerônimo e Lula discutem PEC da segurança pública em Brasília

Lula se reune com governadores para debater segurança pública - Foto: © Ricardo Stuckert / PR

O governador Jerônimo Rodrigues viaja até Brasília nesta quinta-feira, 31, para participar de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na qual serão apresentados detalhes da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, elaborada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

Também confirmaram presença no encontro os governadores Elmano de Freitas (PT), do Ceará, Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, e Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás.

Leia mais

>> Na Bahia, Lewandowski dá detalhes sobre o ‘SUS da Segurança Pública’

>> Após vitória em Camaçari, Caetano visita Lula em Brasília

Foram convidados também os ministros com experiência de governadores, como é o caso de Camilo Santana (Educação), que já foi mandatário do Ceará; Rui Costa (Casa Civil), ex-governador da Bahia; e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), ex-chefe do Piauí.

Além disso, é esperada a participação dos presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

No encontro marcado para às 15h, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, pretende apresentar a PEC que cria o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), o chamado SUS da Segurança.

Na prática, a proposta dá à União maior competência de coordenar o SUSP. Hoje, a autoridade pela segurança pública é da Polícia Militar, gerida pelos estados.

A PEC também deve criar um fundo para o sistema de segurança pública, com objetivo de reequipar as polícias e aumentar a competência da Polícia Federal no país.