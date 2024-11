Após vitória em Camaçari, Caetano visita Lula em Brasília

Lula participa de comício com Caetano - Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE

Eleito prefeito de Camaçari no último domingo, 27, Luiz Caetano deve se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira, 31, em Brasília. A informação foi publicada pelo colunista Igor Gadelha e confirmada pelo Portal A Tarde.

Nesta quarta, 30, quem deve ir ao encontro do líder petista é o governador Jerônimo Rodrigues. Lula encontrou o prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão, na terça, 29.

Caetano se elegeu com 50,92% dos votos, em uma disputa acirrada contra o candidato do União Brasil, Flávio Matos, que era apoiado pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis.

Lula já tinha recebido Caetano no Palácio do Planalto em setembro. O presidente também foi a um comício em Camaçari no dia 17 de setembro pedir votos para o aliado.