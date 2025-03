Ciro Nogueira tenta viabilizar candidatura à vice-presidência em 2026

Ciro Nogueira, senador e presidente nacional do PP - Foto: Ascom PP / Divulgação

O senador e presidente nacional do PP, Ciro Nogueira (PI), tem dito a aliados e colegas parlamentares que quer ser candidato à vice-presidência da República na chapa da direita em 2026.

De acordo com a CNN, uma das estratégias do senador para se viabilizar para o cargo é apostar na formação da super federação entre PP e o União Brasil. Se confirmada, a junção dos dois partidos para atuar em bloco formaria a maior bancada da Câmara dos Deputados com 109 parlamentares. A maior bancada em 2025 segue sendo o PL , seguido pela federação PT-PV-PCdoB.

Se confirmada a federação, Arthur Lira (PP-AL) deve ser o primeiro presidente do bloco. O Progressistas já aprovou as negociações para a fusão e aguarda a resposta do União Brasil.