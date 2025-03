Arthur Lira deve ser presidente de federação PP-União Brasil

Arthur Lira é ex-presidente da Câmara dos Deputados - Foto: Marina Ramos | Câmara dos Deputados

A federação PP-União Brasil deve ser comandada pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL). O comando, porém, seria rotativo entre os dois, com substituição a cada seis meses. A informação é da CNN.

Pela lei, se federados, os partidos devem atuar juntos, como uma única sigla, pelos próximos quatro anos, com divisão do fundo partidário, tempo de televisão e o mesmo programa.

Apesar de ainda estar pendente de uma resposta do União, que busca resolver impasses regionais, a federação já começou a dividir os diretórios estaduais – nove estarão sob o comando do PP; nove do União Brasil; e outros nove deverão ser distribuídos em acordo com a Executiva Nacional.

Caso a federação se concretize, o grupo político será o maior da Câmara dos Deputados, com 109 parlamentares, ultrapassando o PL, atual maior bancada. No Senado, as bancadas do Progressistas e do União totalizam 13 senadores.