ACORDO União Brasil deve comandar federação com PP na Bahia; entenda Liderança será definida por quem tiver o maior número de deputados federais Por Redação 20/03/2025 - 8:43 h | Atualizada em 20/03/2025 - 10:03

Declaração do cacique do partido vem em meio a possível federação do PP com o União Brasil - Foto: Roque de Sá/Agência Senado

O senador e presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, explicou como deve ser decidida a liderança nos estados caso seja mesmo confirmada a federação do partido com o União Brasil. Leia Também: Jerônimo nega recuo em conversas com PP após federação com União Brasil PP aprova federação com União Brasil PP se reúne para definir federação com União Brasil Vai ou racha: federação União Brasil e PP deve ocorrer em março, diz Azi Em entrevista ao jornal O Globo, o cacique disse que a questão será definida por quem tiver o maior número de deputados federais, mas que em alguns casos a decisão irá para a Executiva Nacional. “Tudo vai ser na base do número de parlamentares: a seleção será essa. Pernambuco tem mais parlamentares do PP; Piauí, Rondônia, tem mais do União. São 9 estados com União, 9 com PP e 9 vão ter de ter uma decisão da Nacional, porque tem o mesmo número de parlamentares. Se este for mesmo o encaminhamento, o União Brasil assumiria o comando da federação na Bahia, já que a legenda tem cinco federais contra quatro do progressistas. Caso seja confirmada,, o acordo nacional pode impedir o retorno institucional do PP à base governo do PT no estado. O presidente estadual Mário Negromonte Júnior e o governador Jerônimo Rodrigues estavam próximos de um entendimento sobre os espaços que o partido pode ocupar na gestão estadual, mas a federação pode esfriar as conversas. 2026 Ainda na ocasião, Nogueira avaliou que a federação será o “jogador mais importante” para a corrida à Presidência da República do próximo ano. O cacique progressista ainda acredita que são grandes as chances de um nome da centro-direita vencer a disputa eleitoral de 2026. “A chance de um candidato de centro-direita ganhar a próxima eleição é muito grande. A federação caminha para um apoio a esse, mas isso não é algo decidido. Primeiro, vamos decidir se vai ter federação, para depois vermos essas questões e, com certeza, precisa ser um consenso entre os dois partidos”.

