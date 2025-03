Grupo tenta convencer Bolsonaro a apoiar Tarcísio em 2026

Tarcísio pode ser candidato a presidente em 2026 - Foto: Alan Santos | PR

Um grupo de aliados tenta convencer o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a recuar da sua candidatura ao Palácio do Planalto em 2026, declarando apoio ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A informação é do portal CNN Brasil, pertencente ao canal de mesmo nome. De acordo com a publicação, o entorno de Bolsonaro já prepara uma estratégia para que o ex-presidente entenda sobre a necessidade do movimento. Até mesmo o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), já teria sinalizado que ele precisa de um "choque de realidade".

Ainda segundo a publicação, a aposta dos aliados é que nomes como Silas Malafaia, Flávio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro e Arthur Lira (PP), ex-presidente da Câmara dos Deputados, tentem convencer o Bolsonaro.

Inelegível até 2030, Bolsonaro tem dito que será candidato à presidência da República, mesmo com uma possível prisão por conta da denúncia pela trama de golpe de Estado. O julgamento do ex-presidente começará na próxima semana no STF.