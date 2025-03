Ministro do STJ se pronuncia após polêmica sobre baianos; veja

Ministro se pronuncia após polêmica - Foto: Reprodução | Youtube

O ministro João Otávio Noronha, presidente da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), se pronunciou, nesta quinta-feira, 20, sobre a polêmica em torno de uma declaração considerada xenofóbica acerca dos baianos.

João citou exemplos de grandes baianos e afirmou que a alegria do estado contamina todos os magistrados da corte. "A Bahia é terra de gente feliz e alegre. É uma alegria que contamina o Brasil e também nos contamina", disse o ministro, que ainda refutou as críticas e matérias acerca da 'piada'.

"Eu só descobri que o artigo havia saída porque recebi muitas ligações de amigos, muitos amigos baianos. Quem vê o vídeo, quem escreveu a nota vai ficar com vergonha do que escreveu", disparou em outro momento da sessão.

Nas redes sociais, na quarta, 19, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) rebateu as falas do ministro, que havia dito que baiano quando joga a bola na 'cesta' de basquete, ela "só cai no sábado".

“É xenofobia pura. É estarrecedor ouvir, em pleno 2025, uma autoridade reproduzir um estereótipo preconceituoso contra o povo baiano”, escreveu Jerônimo nas redes.