Pela 1ª vez, baiano assume vice-presidência nacional do PT

Everelado e Humberto assumem liderança do Diretório Nacional do PT - Foto: Divulgação

O ex-presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), Everaldo Anunciação, foi eleito para ocupar a vice-presidência nacional do PT na manhã desta quinta-feira, 20.

A eleição aconteceu por conta da vacância no posto com a assunção do senador Humberto Costa (PT-Pernambuco) à liderança nacional do partido, após a nomeação de Gleisi Hoffmann ao Ministério de Relações Institucionais. Esta é a primeira vez que um baiano assume o posto.

“É uma fortalecimento político da presença do estado no cenário do partido, tanto do governo, com a presença de Rui Costa, Jaques Wagner, Sidônio Palmeira e Margareth Menezes, nesse espaço político quanto dentro do Partido dos Trabalhadores que realiza eleições também para a nova direção no dia 6 de julho”, comemorou Everaldo.