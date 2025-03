Lula prepara ofensiva contra roubo de celulares

Proposta está sendo elaborada por Ricardo Lewandowski - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prepara uma ofensiva, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para combater o roubo de celulares no país. O ministro Ricardo Lewandowski elabora um projeto de lei para ampliar a pena para os crimes de recepção e compra de aparelhos roubados.

Segundo a jornalista Daniela Lima, em sua coluna no portal G1, a ideia é que o Planalto faça uma grande campanha do programa 'celular seguro,' já existente. O texto do novo projeto deve focar não apenas nos aparelhos, mas também em cargas e fios.

Na quarta-feira, 19, durante agenda no Ceará, Lula confirmou a proposta, e subiu o tom contra quem pratica o roubo. “A gente não vai permitir que os bandidos tomem conta do nosso país. A gente não vai permitir que a república de ladrão de celular comece a assustar as pessoas na rua desse país”, disparou.