Caetano comemora decisão judicial sobre orçamento: "Vitória"

Caetano fala sobre vitória obtida na Justiça - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), comemorou, nesta segunda-feira, 24, a vitória obtida no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), que suspendeu a limitação da abertura dos créditos suplementares, decisão da Câmara Municipal que impactaria diretamente no orçamento da cidade.

"Uma vitória da sociedade camaçariense. A oposição quis, com aquela trama que fizeram no orçamento, disputar um terceiro turno. Obviamente foi derrotada pela Justiça, que entendeu que tínhamos razão quando colocávamos que 2% de remanejamento não dava para executar a maioria das políticas públicas do municípios", explicou Caetano, que continuou.

"Uma grande vitória da sociedade, e agora estamos reorganizando orçamento para melhorar a vida do povo de Camaçari", destacou o prefeito, que esteve na entrega de veículos para os Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centros Pop) e lançamento do Selo SUAS Bahia.

Caetano ainda fez críticas à gestão anterior e disse que encontrou obras inacabadas. O prefeito afirmou estar fazendo uma auditoria para tocar as reformas e construções no município.

"O ex-prefeito fez um empréstimo juntamente ao CAF, foi um empréstimo de mais de U$ 80 milhões, uma dívida enorme para o município. Ele não concluiu várias obras, como Itacimirim, como a praça Montenegro, a cobra do Centro Histórico, que sequer começou a obra. O projeto estava muito ruim, a gente teve que fazer uma adaptação dentro do projeto, diversas outras obras. Ele já tinha parado as obras, fizemos as auditorias e estamos concluindo os relatórios. Aquelas que concluímos, já reiniciamos, como a praça Montenegro [...] Estamos trabalhando para recomeçar as que foram paralisadas e as que têm problema, nós vamos colocar na Justiça para que a Justiça busque as saída", disparou Caetano.