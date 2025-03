“Não vou fazer sem ouvir vocês”, diz Muniz sobre mudança da Câmara

Câmara de Salvador pode mudar de lugar - Foto: Gabriela Araújo | AG. A TARDE

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), retornou à Casa Legislativa nesta segunda-feira, 24, após pouco mais de duas semanas afastado devido a uma cirurgia de hérnia.

Afagado pelos colegas, o chefe do Legislativo mandou um recado aos seus pares sobre o destino do Paço Municipal, que teve parte do teto incendiado no dia 24 de fevereiro, sob suspeita de pane no ar-condicionado.

“Nós não vamos fazer nada sem antes conversar com os nossos colegas, sem que os nossos colegas opinem. Então, não vamos fazer nada afobado”, iniciou o tucano.

As declarações acontecem em meio aos rumores sobre a mudança do espaço para o Cine Excelsior, localizado na Praça da Sé, no Centro Histórico.

Na ocasião, Muniz ainda reforçou a sua postura “democrática” e disse: “Não vou tomar nenhuma atitude sem que vocês concordem ou discordem”, seguido por palmas do vereador Anderson Ninho (PDT).

“Não é opinião do vereador Carlos Muniz que vai fazer com que seja concretizado”, acrescentou.

Na terça-feira passada, 18, Muniz esteve com a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield para tratar sobre a recuperação do Paço. Na oportunidade, o legislador defendeu que a Câmara seja transformada em um museu.