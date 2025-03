Vereadores vão debater futuro do Paço Municipal após incêndio no teto

- Foto: Reginaldo Ipê | CMS

Um mês após o incêndio de parte do teto da Câmara Municipal de Salvador (CMS), os vereadores vão se reunir na próxima terça-feira, 25, no colégio de líderes para discutir sobre o futuro do Paço Municipal.

“Nós temos um espaço que foi conversado com o prefeito Bruno Reis, que é o antigo Cine Excelsior, mas não vou fazer nada sem que todos os vereadores venham a opinar. Nós temos reunião a partir de amanhã para que todos possam dar a sua opinião do que pode ser feito”,

O encontro acontece após o retorno do presidente Carlos Muniz (PSDB), que se afastou por um pouco mais de duas semanas, devido a uma cirurgia de hérnia.

Em conversa com o Portal A TARDE, nesta segunda, 24, Muniz afirmou que deseja conservar o local e utilizá-lo da forma correta.

“Eu quero fazer o melhor para a população de Salvador, mas não vou deixar de escutar os vereadores. O melhor para a população de Salvador no meu entender é fazer com que a gente conserve o espaço, que é histórico, e se nós continuarmos usando de forma errada, nós fazer com que aquele espaço deixe de existir”, afirmou o chefe do Legislativo.

O tucano ainda apontou os problemas existentes no Paço atualmente e voltou a reforçar o seu desejo de transformar o local em um museu legislativo.

“Nós estamos hoje com o Paço, com várias coisas que se fizeram diferente do que para que ele foi feito, o exemplo que vou daqui a você, é que nós temos hoje mais divisórias no Paço do que na prefeitura. Estamos sempre fazendo um puxadinho. Um espaço histórico daquele não pode sofrer essas modificações”, disse.

“Eu quero manter a história, eu quero preservar a história da cidade e eu vejo que a melhor forma de nós preservarmos a história é que nós possamos utilizar aquele espaço com menos intensidade”, acrescentou.

Muniz também defende a utilização do Paço Municipal para sessões especiais, posse do prefeito e vereadores e a leitura da mensagem do Executivo. “Se o dia a dia do Paço for feito como está sendo feito, nós vamos ter um desgaste”.