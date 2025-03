Retorno dos vereadores ao Paço Municipal ainda é incerto; entenda

Plenário Cosme de Farias - Foto: Antônio Queirós | CMS

Quase duas semanas após o incêndio, os vereadores de Salvador ainda não têm data para retornar às atividades legislativas no plenário Cosme de Farias. Os edis retomam as atividades legislativas na próxima segunda-feira, 10, com a 10ª sessão ordinária, como consta na Ordem do Dia.

Um dos motivos da incerteza para o retorno ao Paço Municipal é a falta do laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT) sobre as causas das chamas e a liberação do Corpo de Bombeiros, segundo o presidente Carlos Muniz (PSDB) informou ao Portal A TARDE. A expectativa é que o documento seja entregue também na segunda.

Neste mesmo dia, os parlamentares devem discutir sobre o destino da Câmara de Salvador (CMS). A discussão, de acordo com informações obtidas pelo portal, deve ser feita no colégio de líderes.

Parte dos parlamentares defendem que o espaço se torne um museu e preserve a história da Casa. Com isso, existe a possibilidade dos vereadores serem alocados para o Cine Excelsior, na Praça da Sé, como já afirmou o vereador Maurício Trindade (PP).

Sem acesso ao Paço, o debate legislativo vem sendo realizado no Centro de Cultura da Casa Legislativa, localizado na Praça Thomé de Souza, ao lado da sede da prefeitura.

Um incêndio foi registrado no início da tarde de segunda-feira, 24, em parte da CMS. As chamas se espalharam rapidamente, atingindo o telhado do Salão Nobre e da sala da presidência. A principal suspeita é de pane no ar-condicionado.

Seguro contra incêndio

Após o desastre, a Câmara da capital baiana, presidida pelo vereador Carlos Muniz (PSDB), contratou um seguro contra incêndio de "bens móveis, imóveis e equipamentos pertencentes" à Casa.

A contratação da Gente Seguradora SA, por meio de dispensa de licitação, foi publicada na edição desta sexta-feira, 7, do Diário Oficial do Legislativo Municipal (DOM). O valor, segundo o documento, é de R$ 10.701,09.