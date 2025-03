Câmara de Salvador contrata seguro após incêndio

Incêndio atingiu a Câmara no final de fevereiro - Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) contratou um seguro contra incêndio de "bens móveis, imóveis e equipamentos pertencentes" à Casa, pouco mais de uma semana após parte do prédio pegar fogo.

A contratação da Gente Seguradora SA, por meio de dispensa de licitação, foi publicada na edição desta sexta-feira, 7, do Diário Oficial do Legislativo Municipal. O valor, segundo o documento, é de R$ 10.701,09.

O incêndio, que aconteceu no dia 24 de fevereiro, pouco após a posse de dois novos vereadores, atingiu a área próxima ao Salão Nobre da Casa. Apesar das chamas, nenhum móvel ficou destruído. A principal suspeita é de que o fogo tenha começado após uma pane no ar-condicionado.

"Depois que fechamos o salão e o corpo técnico circula para ver o local, acharam que tinha um comecinho de incêndio acima do Salão Nobre. Eles identificaram, chamaram logo a assistência militar, chamou os bombeiros. A assistência militar e nossos funcionários tiraram logo todos os móveis históricos [...] Não tivemos perda nenhuma, tiramos todo mundo do prédio. Dois anos atrás fizemos toda uma revisão elétrica e de segurança", afirmou o presidente em exercício do legislativo na ocasião, Maurício Trindade (PP), ao narrar o episódio.