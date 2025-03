Vereadores aprovam ideia de Muniz em transformar Paço em museu

- Foto: Divulgação

Os vereadores de Salvador elogiaram, nesta terça-feira, 11, a iniciativa do presidente da Câmara Municipal, Carlos Muniz (PSDB), de transformar o Paço em um museu legislativo.

A mudança da sede do Legislativo está em discussão, e ganhou força com o incêndio que atingiu parte da Casa no final de fevereiro. Atualmente, as sessões estão acontecendo no Centro de Cultura da Câmara, próximo à Prefeitura.

O vereador Paulo Magalhães Júnior (União Brasil) frisou a importância de ter um "plenário à altura deste parlamento", destacando ainda a importância do Paço.

A vereadora Eliete Paraguassu (Psol) defendeu a permanência da Câmara no centro, além de colocar o Paço como "um espaço importante da história e resistência do povo de Salvador".

Na quinta, 13, Muniz terá uma reunião com o presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield, para decidir possíveis mudanças estruturais no imóvel. Ele também terá um encontro com o prefeito Bruno Reis (União Brasil) para debater a mudança da Casa para o Cine Excelsior, na Praça da Sé.