Governo da Bahia promove mudanças em delegados da Polícia Civil

As alterações incluem exonerações e nomeações em várias cidades - Foto: Ascom-PCBA / Divulgação

O Governo do Estado da Bahia publicou, nesta quinta-feira, 20, no Diário Oficial do Estado, uma série de mudanças nos cargos de delegados e investigadores da Polícia Civil de diversos municípios baianos. As alterações incluem exonerações e nomeações em cidades, como Barreiras, Macaúbas, Ibotirama e Mutuípe.

Exonerações

Diversos delegados foram exonerados de seus cargos como parte de um processo de reestruturação da Polícia Civil. Em Barreiras, o delegado Francisco Carlos De Sá foi exonerado da 2ª Delegacia de Polícia Territorial (11ª COORPIN). Em Macaúbas, o delegado Clemilton Figueiredo Martins deixou o cargo de Delegado Titular I da Delegacia de Polícia Territorial (24ª COORPIN).

Já em Ibotirama, Antônio Rosélio Marques Barbosa Silva foi exonerado do cargo de Delegado Titular I da Delegacia de Polícia Territorial (24ª COORPIN). Por fim, em Mutuípe, o delegado André Luiz Piedade Santos também teve sua exoneração do cargo de Delegado Titular I da Delegacia de Polícia Territorial (4ª COORPIN).

Além das exonerações de delegados, também houve a saída de investigadores, como em Poções, onde Rocco Fabricio Gonçalves D’Antonio foi exonerado da Delegacia de Polícia Territorial (10ª COORPIN) e em Morro do Chapéu, onde Charles Alan Evangelista Chaves Filho deixou o cargo de investigador da Delegacia de Polícia Territorial (16ª COORPIN).

Nomeações:

Em contrapartida, o governo também fez nomeações para substituição dos cargos. Como em Barreiras, onde Jéssica Gomes Pires de Santana foi nomeada para o cargo de Delegada Titular I da 2ª Delegacia de Polícia Territorial (11ª COORPIN) e em Macaúbas, como Jakson Luiz Trindade Neves assumindo a posição de Delegado Titular I da Delegacia de Polícia Territorial (24ª COORPIN). Além de Ibotirama, onde Rafael Santana Freitas foi nomeado para o cargo de Delegado Titular I da Delegacia de Polícia Territorial (24ª COORPIN).

Secretaria da Segurança Pública

Além disso, também houveram alterações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), com a exoneração e nomeação de novos profissionais para cargos de coordenadoria, como Solange Rosendo Ribeiro foi exonerada do cargo de Coordenador III da Diretoria Geral da SSP e a nomeação de Eleyse Morvana Conceição De Araújo para o cargo de Coordenador III da mesma diretoria.

Mudanças da pasta:

Informações obtidas pelo Portal A TARDE são de que a delegada-geral da Polícia Civil da Bahia, Heloísa Brito, deve ser mais uma baixa na cúpula da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Fontes indicam que Heloísa deverá deixar o cargo em breve, como parte das mudanças que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) planeja implementar na pasta.

No momento, dois nomes despontam como os favoritos para o posto. O primeiro deles é o de André Viana, que comanda a Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Norte/Leste). Outra possibilidade que surge é o de Arthur Gallas, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom). Já o cotado para assumir a subsecretaria da corporação é Jorge Figueiredo, atual presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia da Bahia (ADPEB/Sindicato).