Operação Força Total: PM intensifica ações em toda a Bahia nesta quinta

A ação busca retirar armas e drogas de circulação - Foto: PMBA/DCS

Nesta quinta-feira, 20, a Polícia Militar da Bahia (PMBA) deflagra mais uma edição da Operação Força Total com presença policial em todo o estado. Segundo a corporação, a ação busca retirar armas e drogas de circulação, além de desarticular grupos criminosos, fortalecendo a segurança.

De acordo com a PM, a iniciativa "acontece simultaneamente em outros estados, mobiliza efetivo e viaturas para ampliar a segurança da população e coibir a criminalidade".

A corporação afirma que, ao longo do dia, equipes da Polícia Militar atuarão em pontos estratégicos com abordagens a pessoas e veículos, no cumprimento de mandados de prisão e ações baseadas em inteligência.