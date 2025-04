Jerônimo promove mudança em importante órgão de cultura da Bahia

Biblioteca Central dos Barris é uma das unidades administradas pela Fundação Pedro Calmon (FPC) - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A Fundação Pedro Calmon (FPC) vai trocar de comando. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) oficializou a saída de Vladimir Costa Pinheiro para a chegada de Elissandro Silva Magalhães à diretoria-geral do órgão de cultura. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 26.

Vladimir estava no posto desde janeiro de 2023, sendo uma das primeiras indicações do então recém-nomeado secretário de Cultura, Bruno Monteiro.

Elissandro é ex-secretário de Cultura de Serrinha e já ocupou um cargo na Secult. Em 2019, ele e o atual secretário de Desenvolvimento Rural e ex-prefeito de Serrinha, Osni Araújo (PT), foram condenados a dois meses e dez dias de detenção em regime aberto por irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Nacional de Educação Básica (Fundeb), no exercício de 2012.

A FPC coordena a implementação, articulação e gerenciamento das políticas culturais nos campos da leitura, bibliotecas, arquivos e memória do Estado da Bahia. O órgão é responsável por administrar oito Bibliotecas Públicas, além da Biblioteca Virtual - Consuelo Pondé, o Arquivo Público do Estado da Bahia e o Centro de Memória.

Entre as unidades sob a responsabilidade da Fundação está a Biblioteca Central da Bahia,localizada nos Barris, Centro de Salvador. Fundada em 1811, é a biblioteca mais antiga da América Latina e primeira pública do Brasil.