'Fala Escritor' estreia na Biblioteca Central do Estado da Bahia

O projeto 'Fala Escritor' realiza sua edição de março na quinta-feira, 27, das 17h30 às 20h, na Biblioteca Central do Estado da Bahia, em Salvador. O evento reúne escritores, leitores e artistas para atividades como feirinha de livros, recital de poesia, apresentações musicais e debates sobre literatura.

A programação inclui a "Feirinha do Fala", espaço voltado à divulgação e venda de obras literárias. Participam editoras e grupos como AJEB-Bahia, Artpoesia, Cogito, Cordel e Fala Escritor. O sarau terá início às 17h30, com um "esquenta musical" conduzido por Jorge Baptista Carrano. A cantora Chá Rize também fará uma participação especial às 19h. O recital será mediado pela escritora Renata Rimet e aberto ao público para declamação de poesias e textos autorais.

O evento também contará com um bate-papo sobre o papel da mulher na literatura, com Maria José Matos, da AJEB-Bahia, e a escritora Renata Lima, mediado por Carlos Souza Yeshua. Além disso, a escritora e tradutora Glória Terra apresentará o livro Humanidade Sólida - Introdução à Humanidade, do camaronês Francis Beidi, com mediação de Leandro de Assis.

SERVIÇO

📚 O quê: Fala Escritor – Edição de março 2025

📍 Onde: Biblioteca Central do Estado da Bahia

📌 Endereço: Rua General Labatut, nº 27 – Barris, Salvador/BA.

📆 Quando: 27 de março (quinta-feira), das 17h30 às 20h

🎟 Entrada: Gratuita