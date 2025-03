Malê Debalê celebra 46 anos com homenagens e anuncia tema do Carnaval 2026

- Foto: Uendel Galter / AG. A TARDE

O Malê Debalê, conhecido como o Maior Balé Afro do Mundo, comemorou ontem (23) seu aniversário de 46 anos de existência. A celebração ocorreu na sede do Malê, em Itapuã, e contou com uma programação de homenagens, missa, lançamento de livro, apresentações musicais e o aguardado anúncio do tema para o Carnaval 2026.

A festa começou às 10h com uma Missa em Ação de Graças celebrada pelo Padre Lázaro Muniz. A partir das 17h, houve a revelação do tema do Carnaval de 2026, além do lançamento do livro "O Maior Balé Afro do Mundo – História e Legado". Também houve shows das bandas Kangerê de Sinhá e Banda Malê, e participações especiais dos blocos Ilê Aiyê, Filhos de Gandhy, Cortejo Afro, Muzenza, Didá, Bankoma e Olodum.

O Malê anunciou que o tema do Carnaval de 2026 será "O Malê Debalê na Corte de Oxalá", a proposta vem na sequência da homenagem a Exu em 2025. "Para 2026, o Malê de Balê estará com o tapete branco. Falaremos sobre os Orixás, reverenciando Exu, Nanã, Ogum e tantos outros. Nada mais justo do que buscar essa leveza do Axé, que passa por Oxalá", explicou o presidente do Malê Debalê, Cláudio de Araújo.

O dirigente destacou a importância do evento e da continuidade da luta por autonomia e fortalecimento da comunidade. "Esses 46 anos são para reforçar Itapuã, reforçar o Abaeté. É sobre viabilizar e proporcionar a cultura para os nossos jovens, é um entusiasmo muito grande", afirmou, ressaltando projetos sociais como o Malêzinho.

Para ele, a estruturação do Malê ao longo das décadas foi essencial para seu crescimento e reconhecimento mundial: "Nosso carro-chefe é a dança. O The New York Times nos reconheceu como o maior balé afro do mundo. Hoje, esse projeto ganha as ruas e é um orgulho para quem vê".

Tradição

Cláudio também pontua o resgate de tradições, como a missa celebrada pelo Padre Lázaro, retomando uma prática dos anos 1990. "Acho que reverenciar a Igreja Católica é também dar direcionamento ao nosso calendário", acrescentou.

O Padre Lázaro Muniz, responsável pela missa de ação de graças, comentou que ficou feliz com o convite e que tem admiração pelo Malê Debalê. "É sempre uma alegria ver que algumas entidades vão se perpetuando e criando espaços para educação, inclusão da juventude e luta por reparação. O Malê é um exemplo vivo de resiliência e dedicação à cultura".

Para Josélio de Araújo, fundador do Malê, a emoção de ver o bloco chegar aos 46 anos é imensa. "Foi uma grande batalha. Hoje sinto muita emoção por estar aqui dentro há 46 anos, tudo dando certo e a ancestralidade do Malê funcionando. Esperamos que o Malê chegue a 100, 200 anos, pois trabalhamos em cima disso, no futuro dos jovens", comentou.