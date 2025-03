Carnaval: tamanho dos trios pode ser tema de estudo em breve

Vereador de Salvador apresentou um projeto que pode agilizar a discussão - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Um dos tópicos que têm ganhado força nas últimas edições do Carnaval de Salvador envolve o peso e a dimensão dos trios elétricos, principalmente após incidentes que aconteceram. Para tentar amenizar o problema, o vereador Randerson Leal (Podemos) apresentou um Projeto de Indicação na Câmara Municipal de Salvador (CMS).

O objetivo é que o prefeito Bruno Reis (União Brasil) promova um estudo de viabilidade para a regularização do peso, dimensão e lotação máxima dos trios elétricos e carros de apoio no Carnaval de Salvador, "observando as resoluções" do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e “visando a proteção da vida e segurança dos consumidores”.

No documento, o vereador lembra que o Ministério Público da Bahia (MP-BA) encaminhou recomendações aos entes envolvidos no Carnaval de Salvador e demais festas realizadas na capital, para normatização e regularização dos peso de trios elétricos e carros de apoio usados na folia.

As recomendações foram encaminhadas ao Governo do Estado, Assembleia Legislativa (AL-BA), Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran), Prefeitura Municipal de Salvador, Conselho Nacional de Trânsito (Contran), Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, Associação Baiana dos Blocos de Carnaval com Trio Elétrico (ABT), Associação Baiana dos Trios Elétricos Independentes (ABTI) e todos os proprietários de trios elétricos.

Segundo a promotora de Justiça Thelma Leal, relatório de pesagem produzido pela empresa Siamac, contratada pela Empresa Salvador Turismo (Saltur), identificou excesso de peso em todos os veículos vistoriados durante o Carnaval de 2020 na capital.

Incidentes

Na folia deste ano, o acesso ao Carnaval de Salvador enfrentou alguns problemas no final da tarde de quinta-feira da festa. Um trio elétrico que passava pelo túnel na Avenida Centenário, uma das principais vias de acesso ao evento, ficou preso na saída do viaduto, impedindo a passagem de outros veículos.

Além disso, um caminhão quebrou nas proximidades da Lapa afetando a entrada e a saída de ônibus da região.