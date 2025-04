Michelle Bolsonaro ignora decisão do STF e ataca Janja nas redes

Michelle Bolsonaro ataca Janja nas redes - Foto: Carolina Antunes | PR | Reprodução

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) ignorou nas redes sociais a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira, 26, que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) réu por tentativa de golpe de Estado. Em um post, ela fez ataques à sua sucessora, Janja.

Michelle compartilhou um post do PL indicando um esquecimento por parte da primeira-dama, que cumpre agenda no Japão com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com as acusações de assédio do ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida.

Na publicação, o ex-ministro é tratada como "taradão". "Janja curtindo sete dias no Japão, enquanto isso, 180 dias sem lembrar do taradão".

Bolsonaro se tornou réu nesta quarta, 26, por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente da República faz parte do que é considerado o núcleo principal trama golpista.