Sem Bolsonaro, Tarcísio e Michelle despontam para eleições de 2026

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro - Foto: Douglas Gomes | Republicanos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) despontam como opções da direita conservadora para as eleições de 2026. Nesta terça-feira, 18, em entrevista ao Portal A TARDE, o deputado estadual Leandro de Jesus (PL) citou os dois nomes.

Leandro reforçou que o projeto do grupo ainda gira em torno de uma candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), inelegível até 2030, mas apontou que Tarcísio tem feito uma boa gestão em São Paulo, o que lhe credenciaria para o Planalto.

"Sem sombra de dúvidas, a nossa opção um, dois e três é Jair, Messias e Bolsonaro, mas nós temos nomes presidenciáveis, a exemplo do Tarcísio, que desponta muito bem, é muito bem avaliado o governo dele em São Paulo, é um aliado nosso, muito claramente aliado, bem posicionado, esteve, inclusive, na última mobilização em Copacabana", disse o parlamentar.

E continuou: "Então, não há o que questionar sobre a capacidade dele de ser um presidenciável em 2026, caso assim decida e com o apoio do presidente Bolsonaro. Tem a própria Michelle também, tem o próprio Eduardo, que agora infelizmente está exilado nos Estados Unidos por conta das perseguições. Nós cremos sim que, apesar desse contexto, nós teremos a melhor opção em 2026. Mas, com fé em Deus, nós cremos que até lá Bolsonaro será o nosso candidato", afirmou.