Tarcísio admite candidatura ao Planalto em 2026

Tarcísio e o ex-presidente Bolsonaro - Foto: Reprodução | X

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicano), passou a admitir para aliados que pode disputar a presidência da República nas eleições do próximo ano (2026).

De acordo com informações do canal CNN Brasil, Tarcísio teria dito estar disposto a encarar o desafio, desde que tivesse o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem dito que será candidato, mesmo estando inelegível até 2030.

Ainda de acordo com a publicação, Tarcísio só terá o apoio de Bolsonaro se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) for candidato à reeleição. Se o chefe do Palácio do Planalto recuar da decisão de tentar um novo mandato, a tendência é que algum filho do ex-presidente seja escolhido como postulante à sucessão presidencial.