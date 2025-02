"Brasil está passando por momento especial", diz Jerônimo sobre emprego

Governador fala sobre geração de emprego - Foto: Eduardo Dias | AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou, nesta segunda-feira, 17, que o Brasil vive um "momento especial" na geração de empregos. Como exemplo, o gestor citou as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o setor de turismo.

Jerônimo, que participou do evento em comemoração aos 200 anos da Polícia Militar, explicou a dinâmica do mercado, com empregos gerados na base. O Brasil atingiu, no último trimestre de 2024, 6,2% de taxa de desemprego, menor nível de desocupação do país desde 2012.

"O Brasil está passando por um momento muito especial. As oportunidades do PAC, todos os estados estão recebendo recursos para investimentos em infraestrutura, que é justamente aquilo que gera emprego no ato [...] Depois gera emprego no seu funcionamento, no seu custeio [...] Olha o que está acontecendo no Brasil inteiro, mas em especial na Bahia, turistas que estão chegando", afirmou o governador.