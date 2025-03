Tarcísio ataca Lula e pede volta de Bolsonaro

Tarcísio de Freitas esteve em ato por anistia - Foto: Reprodução

Presente no ato em defesa da anistia dos envolvidos no 8 de janeiro, neste domingo, 16, no Rio de Janeiro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e fez coro pela volta de Jair Bolsonaro (PL), inelegível até 2030.

Ao discursar ao lado do ex-presidente, Tarcísio criticou a alta da inflação e o preço dos alimentos. No final, o governador, que tem sido cotado para concorrer ao Planalto em 2026, pediu o retorno de Bolsonaro à presidência.

"Ninguém aguenta mais a inflação. Ninguém aguenta mais arroz caro, gasolina cara, o ovo caro. Prometeram picanha e não tem nem ovo. E, se tá tudo caro, volta Bolsonaro", disparou.