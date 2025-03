Bolsonaro admite incômodo com encontro entre Tarcísio e Lula

Tarcísio esteve ao lado de Lula na quinta, 27 - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confessou incômodo com o aceno recente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante agenda em São Paulo, na quinta-feira, 27.

De acordo com informações da coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles, Bolsonaro acredita que o presidente 'surfou' em Tarcísio para diminuir a avaliação negativa da sua gestão. Ainda segundo a publicação, apesar da insatisfação, o ex-chefe do Planalto não deve se manifestar acerca do assunto.

Tarcísio, que foi alvo de elogios de Lula, é cotado como opção no campo político bolsonarista para enfrentar o presidente no próximo ano, caso Bolsonaro permaneça inelegível. O governador, entretanto, tem dados sinais de que pretende tentar a reeleição em São Paulo.