Bahia bate o Athletico e vence a primeira no Brasileirão Sub-20

Após duas derrotas seguidas, os Pivetes de Aço venceram a primeira partida no Campeonato Brasileiro Sub-20. Na tarde desta quarta-feira, 26, o Bahia recebeu o Athletico-PR e venceu pelo placar mínimo.

O jogo foi realizado no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, válido pela 3ª rodada da competição.

O gol do triunfo tricolor foi aos 44 segundos de jogo. Após jogada trabalhada, a zaga paranaense corta. A bola sobre com Sidney, que domina e finaliza de perna esquerda. A bola desvia na defesa e morre no canto direito do goleiro.

O técnico Léo Galbes montou os 11 iniciais com Victor; Roger Ruan, Fredi, Dodô e Sidney; Daniel Lima, David Martins e Roger; Pedrinho, Gustavo Ulguim e Juninho.

O próximo compromisso do Bahia no Brasileirão Sub-20 será fora de casa. O time azul, vermelho e branco viaja até Sete Lagoas-MG, onde enfrenta o Atlético-MG, às 20h30, na Arena do Jacaré, pela 4ª rodada.