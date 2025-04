Casal é preso no RJ suspeito de matar homem na Bahia

Investigações foram realizadas pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, com apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação/Polícia Civil da Bahia

Um casal foi preso, nesta terça-feira, 25, no Rio de Janeiro, sob suspeita de assassinar um homem em Feira de Santana, na Bahia, em setembro do ano passado. A vítima, Reinan Lacerda de Jesus, de 36 anos, foi morta no bairro Campo Limpo, em um crime motivado por vingança.

De acordo com a Polícia Civil, o autor do homicídio descobriu que sua companheira o traía com Reinan e exigiu que ela marcasse um encontro para atrair a vítima, que foi assassinada dentro de seu próprio carro.

A prisão do casal ocorreu após investigações da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, com apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Provas testemunhais, vídeos e laudos periciais confirmaram a participação deles no crime, de acordo com informações do g1. Uma terceira pessoa envolvida está sendo procurada.

O casal foi submetido a exames e agora está à disposição da Justiça. Eles devem ser transferidos para a Bahia.