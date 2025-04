Cobrador de van some e aparece morto em cidade da Bahia

Foca foi encontrado morto em área de pasto - Foto: Reprodução Google Maps

O cobrador de van Matheus Queiroz Pereira, 27 anos, foi encontrado morto, na manhã desta terça-feira, 25, em uma área de pasto, na Estrada da Mata Velha, em Amélia Rodrigues, a 88 Km de Salvador. Ele trabalhava na linha Amélia Rodrigues/Feira de Santana.

Foca, como era conhecido, estava desaparecido desde a noite do domingo, 24, quando saiu de casa, no centro da cidade, próximo ao Mercado Municipal. Quando foi localizado, o corpo do rapaz tinha marcas de tiros e estava com as mãos e os pés amarrados.

Até à noite, a Polícia Civil ainda não tinha indicativos de motivação e autoria. O caso é apurado pela Delegacia de Amélia Rodrigues.