'Cliente' inesperada: cobra surge em funerária na Bahia

- Foto: Reproduçãso redes sociais

Imagine só: um dia tranquilo de trabalho em uma funerária quando, de repente, um "cliente" inesperado aparece… e ele rasteja! Foi exatamente isso que aconteceu em Barreiras, no oeste da Bahia, nesta terça-feira, 25, assustando os funcionários que trabalhavam no local.

A cobra apareceu na funerária, mas, apesar do susto, ninguém precisou "reservar vaga" no próprio serviço.

Os bombeiros do 17° Batalhão foram acionados e, ao chegarem no local, os localizaram a cobra, que media aproximadamente 1,3 metro. Utilizando equipamentos, os bombeiros militares realizaram a captura do animal com segurança.

Após o resgate, a cobra foi solta em seu habitat natural.

Presença constante do animal

Uma sucuri de aproximadamente 4,8 metros de comprimento foi capturada no início do mês, próximo a uma rede de esgoto, em Euclides da Cunha, no norte da Bahia.

A cobra foi retirada do local pela equipe do Anjos do Cumbe, grupo de de bombeiros civis voluntários, com o apoio de agentes de trânsito, Guarda Municipal e um especialista na preservação de serpentes, conhecido como Zé da Cobra. Foram necessárias sete pessoas para segurar o animal.

A sucuri foi encaminhada para a Base da Equipe, e, posteriormente, será entregue do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), que vai fazer o direcionamento do animal ao seu habitat natural.