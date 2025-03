'Cobra-de-duas cabeças': entenda as características desse animal

Nova espécie de "cobra-de-duas-cabeças" é descoberta da Bahia - Foto: Divulgação | Bamin

Uma nova espécie da popularmente conhecida como cobra-de-duas cabeças foi encontrada na Serra do Espinhaço, em Caetité, na segunda-feira, 10. A nova espécie que foi cientificamente nomeada como “Amphisbaena amethysta” em homenagem ao Brejinho das Ametistas, local rico em diversidade.

Ela é realmente uma cobra?

Apesar de ser conhecido como “cobra-de-duas cabeças”, o animal não é uma serpente. Em entrevista ao Portal A TARDE, o técnico do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e coordenador de gestão de fauna (CGFau), Paulo Bahiano, explica que o ser é um anfisbenídeo, um grupo separado de animais que são fossoriais, e cavadores, ou seja, vivem em túneis, ficando escondidos da luz, com olhos rudimentares escamados como répteis.

Ainda de acordo com Paulo, o animal tem esse nome por se parecer com uma serpente, porém, ela possui olhos pouco desenvolvidos, praticamente não sendo possível vê-los, assim, como as duas extremidades do corpo se parecem, ela recebe o nome de “cobra-de-duas-cabeças”.

Paulo Bahiano, técnico do Inema e coordenador de gestão de fauna | Foto: Divulgação

Em Salvador, é muito comum encontrar uma outra espécie de anfisbenídeo, a tal “Amphisbaena Alba”. Além dela, outros animais pertencem a esse grupo, sempre seguindo o mesmo padrão, de olhos pouco desenvolvidos e viverem em baixo da terra.