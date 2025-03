É possível uma sucuri engolir uma pessoa? Entenda

Uma sucuri se alimentando - Foto: Reprodução

Após o desaparecimento de um homem em um córrego do bairro Cajazeiras 6, em Salvador, surgiram boatos de que ele poderia ter sido engolido por uma sucuri. A especulação, embora alarmante, levanta a questão: é possível que uma sucuri, uma das maiores serpentes do mundo, consiga engolir um ser humano?

Em entrevista ao Portal A TARDE, Paulo Bahiano, veterinário e especialista em herpetologia do Centro Estadual de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) / Inema, afirmou que não há relatos científicos de sucuris predando o ser humano.

"São animais que costumam se alimentar de peixes, anfíbios, aves e mamíferos de pequeno e médio porte em áreas próximas de rios ou alagadiços. É comum vermos na internet vídeos das sucuris matando presas de maior porte como jacarés e capivaras, porém sem a conclusão do caso demonstrando se o animal realmente foi predado", explicou o veterinário.

De acordo com Paulo, uma sucuri verde (Eunectes murinus) pode medir em média entre 4 e 6 metros de comprimento total, normalmente podendo chegar a 90 kg. No entanto, o estômago dela tem um volume de até 30% do seu peso.

"É considerado pela ciência que as serpentes têm uma capacidade de volume do estômago entre 20-30% do seu peso vivo, sendo comum a regurgitação e a digestào incompleta de presas maiores, aquelas que exigem muita energia para a digestão normal", completa.