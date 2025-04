Unum Corpus: megaoperação na Bahia prende mais de 500 suspeitos

Ação, que segue em andamento, também apreendeu armas, veículos e valores em dinheiro - Foto: Divulgação | Ascom PCBA

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quinta-feira, 27, a 15ª fase da Operação Unum Corpus, resultando na prisão de 546 pessoas em Salvador, na Região Metropolitana e no interior do estado. A ofensiva teve como foco o cumprimento de mandados contra suspeitos de diversos crimes, incluindo homicídios, tráfico de drogas, estupros e violência doméstica.

Até o momento, foram executados 381 mandados judiciais, dos quais 132 estão relacionados a crimes contra a vida, 92 a delitos patrimoniais, 69 a violência doméstica, 169 ao tráfico de drogas e 50 a estupros. Além disso, 41 medidas judiciais foram aplicadas contra detentos suspeitos de coordenar atividades criminosas dentro dos presídios.

A operação também estabeleceu um novo recorde na apreensão de armamentos, totalizando 98 unidades confiscadas, além de 57 veículos e mais de R$ 126 mil em espécie.

Durante a mobilização policial, diversas prisões chamaram a atenção. Em Eunápolis, três indivíduos foram detidos pelo homicídio do motorista de aplicativo Athus Alves Bernardo, desaparecido desde fevereiro. Além desse crime, os suspeitos responderão por porte ilegal de arma e tráfico de drogas.

Na mesma cidade, uma mulher foi presa por envolvimento no sequestro, homicídio e ocultação de cadáver de Douglas Souza dos Santos. Segundo as investigações, ela é irmã de uma adolescente que teria sido vítima de abuso cometido por Douglas.

Em Araci, um homem foi capturado sob acusações de estupro, sequestro e cárcere privado de três mulheres. Já em São Félix do Coribe, a polícia prendeu um suspeito de envolvimento no homicídio do adolescente Felipe Gonçalves, de 16 anos.

Outra prisão significativa ocorreu em Nova Viçosa, onde uma mulher foi detida por tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídios. Em Afrânio, um foragido de Pernambuco, procurado por assassinato, foi localizado e preso.

A ação policial também incluiu a prorrogação da prisão temporária de um policial militar investigado pelo homicídio de um advogado em Conceição do Coité. Ele segue custodiado no Batalhão de Choque, em Lauro de Freitas.

Com as equipes ainda em campo, a Operação Unum Corpus segue em andamento, com mais prisões e apreensões previstas, reforçando o compromisso da Polícia Civil no combate à criminalidade e na segurança da população.